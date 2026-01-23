ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಜಪಾನ್ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ

<p><strong>ಟೊಕಿಯೊ</strong>: ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಸನೇ ತಕೈಚಿ (64) ಅವರು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಸಂಸತ್ನ ಕೆಳಮನೆಯಾಗಿರುವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶಿಂಜೊ ಅಭೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ನಿರಂತರ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಲಪಂಥೀಯ ವಾದದ ನಾಯಕಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ ಗಳಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 8 ರಂದು 465 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಜಪಾನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ್ದೇ ಇದ್ದದ್ದು ತಕೈಚಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಎಲ್ಡಿಪಿಯು ಒಸಾಕಾ ಮೂಲದ ಬಲಪಂಥೀಯ ‘ಜಪಾನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ’ (ಜೆಐಪಿ) ಜತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತೈವಾನ್ ಪರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಚೀನಾ ಕುಪಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಯೇ ತಕೈಚಿ ಕಟುವಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಬಲಪಂಥೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಜಪಾನಿಗರ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜಪಾನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಸರ್ಜೆನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ 12 ದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರೇ ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>