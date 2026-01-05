ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನೆರವು: ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ನೆರವಿನ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭೂತಾನ್, ಚೀನಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಸೇರಿ 120 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್’ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಲಸಿಗರು ಜನಿಸಿದ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ನೆರವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಲಸಿಗರ ಪೈಕಿ ಶೇ 54.8ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(ಶೇ 40.2), ನೇಪಾಳ(ಶೇ34.8), ಚೀನಾ(ಶೇ32.9) ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್/ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ನ ಶೇ 25.9ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>