<p><strong>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ</strong>: ‘ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಾವು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ತೋರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಕ್ ವಾಟ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ, ವಾಟ್ಜ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ನ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ನಾಯಕಿ ಮಸಿಹ್ ಅಲಿನೆಜಾದ್ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡ ಅಹಮದ್ ಬತೇಬಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಭೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಭಿನ್ನಮತೀಯ ನಾಯಕರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ನೀವು(ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್) ಇರಾನ್ ಜನರ ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಳಿಯುವಂತೆ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಈಗ ಅವರನ್ನು ನಡುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. </blockquote><span class="attribution">ಅಹಮದ್ ಬತೇಬಿ, ಇರಾನ್ನ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ನಾಯಕ</span></div>.<p>‘ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಯತ್ನಿಸಿದಿರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಲಿನೆಜಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಿನೆಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಇರಾನ್ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಷ್ಯಾದ ಇಬ್ಬರು ದರೋಡೆಕೋರರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 25 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಾತುಕತೆ:</strong> ಸಭೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆ್ಯಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>