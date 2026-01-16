ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಕ್ತ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 14:07 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 14:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೀವು(ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್) ಇರಾನ್‌ ಜನರ ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಳಿಯುವಂತೆ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಈಗ ಅವರನ್ನು ನಡುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಅಹಮದ್ ಬತೇಬಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ನಾಯಕ
AmericaIran

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT