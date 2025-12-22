ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಎಸ್‌ಐಆರ್‌: ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮುಸುಕು

ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್, ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಆದರೆ, ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲದವರು’ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ‘ಎಸ್‌ಐಆರ್‌’ ಹೊರಟಂತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ‌ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ರದ್ದತಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ‘ಎಸ್‌ಐಆರ್‌’ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
Voter listVoter list revisionvoter awareness

