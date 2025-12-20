ಚುರುಮುರಿ: ಟೂರಿಂಗ್ ಸಂಡಾಸು!

<p>‘ನಿಮ್ ಕೇರಿಯೋರೆಲ್ಲ ಟೂರ್ ಹೋದ್ರಂತೆ. ನೀನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ?’ ಕೇಳಿದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲ ಕಣಲೇ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೇಲೆ ಕರುನಾಡು ಇಂಚಿಂಚೂ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಟೂರ್ ಒಡ್ದು ಆಗೈತೆ. <br>ಫಾರಿನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗದಾದ್ರೆ ಬಂದೇನು ಅಂತ ನನ್ ಎಂಡ್ರು ಹಟ ಹಿಡ್ದವ್ಳೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ನಾಗೆ ಏರ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಂಡಿಗೊ ತರ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬುಟ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಅಂಗೆ ಇಮಾನನೇ ಸುತ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಅದ್ಕೇ ಈ ವರ್ಷ ಟೂರೇ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಕಾದ್ವಿ’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ಭಾರೀ ಚಳಿ ಬಿದ್ದು ಟೂರ್ ಮೂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೇಲೇ ಕಂಬಳಿ ಗುಬರಾಕ್ಕಂಡು ಕುಂತವ್ರೆ’ ಎಂದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಆದ್ರೂ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಕ್ಳುನೆಲ್ಲಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ್ಕಂಡ್ ಓಯ್ತಾವ್ರೆ. ಟೆಕ್ಪಾರ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ‘ಟ್ರಿಕ್ಪಾರ್ಕು’ ವಿಧಾನಸೌಧ ತೋರ್ಸುದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೆಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಶುರು ಹಚ್ಕತಾವೆ’.</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯದೋರಿಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಒಡ್ದೂ ಒಡ್ದೂ ಸಾಕಾಗೈತೆ. ಹಾಕಿದ್ ಟವಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಗೋ ಅಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ ಇರೋ ಅಂಗಿಲ್ಲ, ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗೈತೆ’.</p>.<p>‘ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೀಯೇ? ‘ರಾಗಾ’ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಟೂರ್ ಹೋಗವ್ರಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಟೂರ್ಗಿಂತ ಎಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಬಣಕ್ಕೆ ತೂರುದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವ್ರೆ. ‘ಜಾಗ ಇದ್ ಕಡೆ ತೂರು, ರಾಗಾ ಇದ್ ಕಡೆ ದೂರು!’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸೇ! <br>ವಿಶ್ವಗುರು ಮೋದಿ ಮಾಮನೇ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಟೂರ್ ಓಗಿಲ್ವಲ್ಲ?’</p>.<p>‘ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಸುಮ್ಕೆ ಕರೀಬಾರ್ದು... ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸಲ್ಲ, ಪುಟಿನ್ ತರ ‘ಟೂರಿಂಗ್ ಸಂಡಾಸು’ ಇದ್ದೋರೇ ಸುಪ್ರೀಮು’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಗೊಳ್ಳೆಂದು ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>