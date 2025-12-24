ಚುರುಮುರಿ: ಗಾಂಧಿ ಗಾಯಬ್! 

<p>‘ರೀ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ವೇಷ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟೂಮ್ಸ್ ತನ್ನಿ’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಗಾಂಧಿಗೆ ಕಿರೀಟ, ಗದೆ, ಕತ್ತಿ- ಗುರಾಣಿ, ಬಿಲ್ಲು- ಬಾಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಚೆ ಉಡಿಸಿ, ವಸ್ತ್ರ ಹೊದಿಸಿ, ಕೈಗೊಂದು ಕೋಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು’ ಎಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಸ್ತಾ, ಸದರ, ಸರಳ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರೀ’ ಸುಮಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು.</p>.<p>‘ನಮಗೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಸ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷಭಕ್ತಿ ಹರಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ...’</p>.<p>‘ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ತತ್ತ್ವ, ಸತ್ವ ಸಪ್ಪೆ ಎನಿಸಿದೆಯಂತೆ. ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿ ಮಂದಿರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಹೆಸರುಗಳೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಗಳೂ ಪಲಾಯನ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು!’</p>.<p>‘ಏನೇ ಬದಲಾದರೂ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೊ ಬದಲಾಗದು, ಗಾಂಧಿ ನೋಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು’.</p>.<p>‘ನೋಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ನೋಟಿನೊಳಗಿನ ಗಾಂಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೋಟಿನ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೊವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರುವಾದರೆ ನೋಟೂ ಇಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ!’</p>.<p>‘ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚುವ, ಪರಚುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯದಿಂದಲೂ ಗಾಂಧಿ ಗಾಯಬ್ ಆಗಬಹುದಲ್ವಾ?!’</p>.<p>‘ಆಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನಿಂದಲೂ ಗಾಂಧಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ನಿಂತುಹೋದರೂ ಆಶ್ವರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಭಕ್ತರು ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಫೋಟೊ ಮುಂದೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಮನೆಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!’ ಎಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>