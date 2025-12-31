ಚುರುಮುರಿ: ಅಬಕಾರಿ ಹಬ್ಬ

<p>‘ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಎಂಬುದು ‘ಅಬಕಾರಿ ಹಬ್ಬ’ದಂತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣ್ರೀ...’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಂಡಾ ತೇಲಿಸೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಹಬ್ಬ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೇಲಾಡೋದು ಅಬಕಾರಿ ಹಬ್ಬ!’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ಹಬ್ಬದಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, ಲೇಟ್ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್, ಕೀಟಲೆ ಮಾಡೋರು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಾರಂತೆ’.</p>.<p>‘ಗಂಧದನಾಡು ಗಾಂಜಾಬೀಡು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷದವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ರೀ...’</p>.<p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗೋಪಾಲಿ, ವೈಶಾಲಿ, ‘ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವೂ ಬರ್ತೀರೇನ್ರೀ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಿಕ್–ಔಟ್ ಇವೆಂಟ್ನವರು ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ’ ಎಂದಳು ವೈಶಾಲಿ.</p>.<p>‘ಕಿಕ್–ಔಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ?’ ಶಂಕ್ರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ.</p>.<p>‘ತಿನ್ನುವಷ್ಟು, ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು, ಕುಣಿಯುವಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ’ ಗೋಪಾಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>‘ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ...’ ಸುಮಿ ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು.</p>.<p>‘ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗೆಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್. ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಲಿತ. ಬಹುತೇಕರು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಕುಡಿತ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತೆ’.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಡಾಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ’ ವೈಶಾಲಿ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಕೊರೆಯೋ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು... ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀವಿ’ ಸುಮಿ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ನೀವಿನ್ನೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು...’ ಎಂದು ಗೋಪಾಲಿ, ವೈಶಾಲಿ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>