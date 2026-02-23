ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವರ: ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಹೊಣೆ ಹೊರಲಿ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
EditorialFSSAIfood packets
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT