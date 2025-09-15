ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಣಿಪುರ ಭೇಟಿ; ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
