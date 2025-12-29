ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ’: ಪರಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:50 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:50 IST
ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ
bengaluruScambankCanara BankBank Fraud

