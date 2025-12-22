ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಬಿಹಾರ: ನಖಾಬ್‌ ಎಳೆದ ವಿವಾದ; ಅಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಖಂಡನೀಯ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Editorial

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT