ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ದುಂದು ಸಲ್ಲ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದ ಅಪಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಓಲೈಕೆ ರಾಜ್ಯಕಾರಣದ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿದೆ.
Karnataka CabinetKarnataka politicsEditorial

