ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ– ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:31 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Higher EducationHigher Education Institutes

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT