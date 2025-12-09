ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಮಸಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೋಚ್‌ ಬಳಸಿದ ‘ಗ್ರೋವೆಲ್‌’ ಪದದ ಹಿಂದೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ದರ್ಪದ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ. ಆ ಅನುಚಿತ ಪದ, ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ.
ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್.ಕೆ.
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:08 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:08 IST
