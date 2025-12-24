75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ವಯಸ್ಕರ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 23– ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂದು ನಡೆದ ನಗರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. </p><p>ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಜನತೆಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಂದು ದೊರಕಿದ್ದು, ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಓಟುದಾರರು 275 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 146 ಉಮೇದುವಾರರಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಪ್ಪಿದ ‘ಬಣ್ಣ’ದವರಿಗೆ ಮತವಿತ್ತರು.</p><p>ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 1ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. </p><p><strong>ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಾಟ</strong></p><p><br>ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ನಗರ ಚುನಾವಣಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲು<br>ಕಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪಳಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನಗರದ ಓಟುದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿಯೇ ಓಟು ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>