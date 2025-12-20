75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಿಲಕೋಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿಯಾದ ವಿಮಾನ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 19–</strong> ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಏರಿಂಡಿಯಾ ಡಕೋಟ ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕ ಶೋಧನೆ ಪಡೆಯವರು ಈ ಸಂಜೆ ಹೋದಾಗ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಮಾನದ ಚೂರುಗಳ ರಾಶಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಪಡೆಯವರ ಶವಸಮೂಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಈ ದುರಂತದ ಪ್ರದೇಶ ಕಿಲಕೋಟಗಿರಿಗೆ 4 ಮೈಲಿ ದೂರದ ಕಾಡು.</p>.<p>ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿದಂತಿಲ್ಲ; ಒಂದು ತರಹ ಆಸ್ಫೋಟನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಯಥಾವತ್ತು ಹಾಗೇ ಇದೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶವಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಒಂದುಗೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>