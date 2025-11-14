75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೈವಾಡವೇ ಕಾರಣ

<p><strong>ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೈವಾಡವೇ ಕಾರಣ</strong></p>.<p><strong>ಲಂಡನ್, ನ. 13–</strong> ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಷೆಫೀಲ್ಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ನಂತರ ವಾರ್ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ತಡೆಯುಂಟಾದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯ ಭಾರತ ನಿಯೋಗವಿಂದು ಷೆಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಂತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಯೋಗದ ನಾಯಕರಾದ ಡಾ.ಅತಲರೂ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಹರೀಂದ್ರನಾಥ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯರೂ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>