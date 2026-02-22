75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: 38ನೇ ಅಕ್ಷಾಂಶ ದಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ

<p>ಗುರುವಾರ 22–2–1951</p><p>38ನೇ ಅಕ್ಷಾಂಶ ದಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ </p><p>ಟೋಕಿಯೋ, ಫೆ.20 – ‘28ನೇ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ಪುನಃ ದಾಟದಿರಲು ಸೂಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ತಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಕೇಂದ್ರ ಕೊರಿಯಾದ ವೊಂಜು ರಂಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಿತ್ತಾಗ ಕಳೆದ ವಾರ ಚೀಣೀಯರ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಿಂದ ಚೀಣೀಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮೆಕಾರ್ಥರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>