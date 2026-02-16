ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homespecialsprajavani special
ADVERTISEMENT

ಸಮಾಧಾನ ಅಂಕಣ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ

ಡಾ.ಡಿ.ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:35 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CounselingPsychology

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT