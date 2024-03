ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ನೇನು 2024 ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ 22ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ‍ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಟಗಾರ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

‘ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ’, ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರೀ.. (Can't wait for the new season and the new 'role'. Stay tuned!) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಧೋನಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಿರಲಿದೆ? ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.