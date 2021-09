Ind VS Eng 4th Test: ತೋಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಭಾರತ ತಂಡ

ಓವಲ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ವಾಸುದೇವ್ ಪರಾಂಜಪೆ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಕಳಕ್ಕಿಳಿದಿ್ದ್ದಾರೆ.

‘ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ವಾಸುದೇವ್ ಪರಾಂಜಪೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಪರಾಂಜಪೆ ಅವರ ಮಗ ಜತಿನ್ ಪರಾಂಜಪೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ‘ಪರಾಂಜಪೆ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ’ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Paranjape family is very touched by this gesture 🙏🙏🙏 @bcci #TeamIndia #IndvsEng https://t.co/mQ5jdSoOOd

— Jatin Paranjape (@jats72) September 2, 2021