IND vs ENG 2nd Test: ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಔಟ್; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ 4 ಬದಲಾವಣೆ

ಚೆನ್ನೈ: ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 13 ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜೋ ರೂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ 38ರ ಹರೆಯದ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಸಹ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಮ್ ಬೆಸ್ ಕೂಡಾ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ 12ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಫೋಕ್ಸ್, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್, ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

We have named a 12-strong squad for the second Test against India starting tomorrow 👇

— England Cricket (@englandcricket) February 12, 2021