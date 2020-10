ಅಬುಧಾಬಿ: ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲವೆನ್‌ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 191 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಮುಂಬೈಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್ (0)‌ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒ‍ಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ ಇಲ್ಲದ ರನ್‌ ಕದಿಯಲು ಹೋಗಿ ರನೌಟ್‌ ಆದರು.

ಬಳಿಕ ನಾಯಕನ ಆಟವಾಡಿದ ರೋಹಿತ್‌, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ (28) ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏರಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 62 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟವಾಡಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಬಳಿಕ ರಟ್ಟೆಯರಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌ ನಂತರದ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ರೋಹಿತ್‌ ಒಟ್ಟು 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಿತ 70 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ಪಾಂಡ್ಯ–ಕೀರನ್ ಅಬ್ಬರ

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀರನ್‌ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 190 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಪಾಂಡ್ಯ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಿತ 30 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಪೊಲಾರ್ಡ್ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌, 3 ಬೌಂಡರಿ ಜೊತೆಗೆ 47 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು.

ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ, ಶೇಲ್ಡನ್‌ ಕಾರ್ಟ್ರೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೆ.ಗೌತಮ್‌ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.

A solid 50-run partnership comes up between @KieronPollard55 & @hardikpandya7 💪💪 #Dream11IPL #KXIPvMI pic.twitter.com/4R6fyhwlMt

5 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ರೋಹಿತ್

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದರು.

ರೋಹಿತ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 192 ಪಂದ್ಯಗಳ 187 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿರುವ ರೋಹಿತ್‌ 5,068 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು. ಕೊಹ್ಲಿ 172 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5,430 ರನ್‌ ಮತ್ತು ರೈನಾ 189 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5,368 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

5000 runs in IPL for @ImRo45. Joins the likes of Suresh Raina and Virat Kohli.#Dream11IPL pic.twitter.com/EDA7u30pZb

— IndianPremierLeague (@IPL) October 1, 2020