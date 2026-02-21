India vs South Africa T20: ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಸಹೋದರರು ಈಗ ಎದುರಾಳಿಗಳು

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong> : ಒಂದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಆಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದು ಅಪರೂಪ. ಭಾನುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಾದ ಅಲ್ಬೀ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಬೀ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ನೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತಲೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಲ್ಬೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಅವರು (ಅಲ್ಬೀ) ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರ್ನೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡಿದ ಕತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಚಾಪೆಲ್ (ಇಯಾನ್ –ಗ್ರೇಗ್), ವಾ (ಸ್ಟೀವ್–ಮಾರ್ಕ್), ಅಮರನಾಥ್ (ಮೊಹಿಂದರ್, ಸುರೀಂದರ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀಂದರ್), ಪಠಾಣ್ ( ಇರ್ಫಾನ್–ಯೂಸುಫ್), ಪಾಂಡ್ಯ (ಹಾರ್ದಿಕ್–ಕೃಣಾಲ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಹನೀಫ್, ಸಾದೀಕ್, ಮುಷ್ತಾಕ್, ವಜೀರ್) ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ಲೀ (ರಿಚರ್ಡ್–ಡೇಲ್) ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>