Video| ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್‌ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಜಡೇಜಾ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಇದು

ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಅವರು ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಈಗ ಪ್ರಸಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ನೈಲ್‌ ವಾಗ್ನರ್‌ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ ಲೆಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಲೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಗರಿ ಒಂದೇ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

One of the all time great catches. Ravindra Jadeja 👏🏻 #NZvsIND

pic.twitter.com/nfPpWqFWxR