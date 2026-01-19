ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

WPL RCBW vs GGW | ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಅಬಾಧಿತ: ನಾಕೌಟ್‌ಗೆ ಮಂದಾನ ಬಳಗ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 13:51 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 18:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RCBT20 cricketWPL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT