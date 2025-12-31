ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball
ADVERTISEMENT

ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ: ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ ವಿನಂತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:16 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Football
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT