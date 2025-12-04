ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಅಭಿನವ್, ಸಹನಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅಭಿನವ್ ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಎಚ್.ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 27ನೇ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಹನಾ ಮೂರ್ತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 8–11, 11–6, 9–11, 10–12, 11–3, 11–6, 11–7 ರಿಂದ ಹಿಮಾನ್ಶಿ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾನ್ಶಿ 1–11, 16–14, 11–7, 11–6, 11–6 ರಿಂದ ವೇದಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ.ಕೆ. ಅವರನ್ನು, ಸಹನಾ ಮೂರ್ತಿ 11–8, 11–9, 11–5, 11–9 ರಿಂದ ಖುಷಿ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ 13–11, 11–7, 11–6, 5–11, 11–6 ರಿಂದ ಅಥರ್ವ ನವರಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ 8–11, 11–8, 9–11, 11–8, 11–4, 11–8 ರಿಂದ ಆರ್ಣವ್ ಎನ್. ಅವರನ್ನು, ಅಥರ್ವ 11–4, 11–6, 11–13, 11–7, 6–11, 11–9 ರಿಂದ ರಾಜು ಕುಂದು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಹಿಮಾನ್ಶಿ, ಆರ್ಣವ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:</strong> ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದ ಹಿಮಾನ್ಶಿ ಅವರು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 11–9, 13–15, 11–9, 11–8, 9–11, 11–8 ರಿಂದ ಹಿಯಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾನ್ಶಿ 13–11, 11–6, 10–12, 7–11, 11–5 ರಿಂದ ಕೈರಾ ಬಾಳಿಗಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಹಿಯಾ 12–14, 11–8, 11–2, 6–11, 11–6 ರಿಂದ ರಾಶಿ ವಿ. ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಣವ್ ಅವರು 11–7, 11–5, 11–9, 10–12, 11–5 ರಿಂದ ಬಿ.ಆರ್.ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ 11–7, 11–7, 11–6 ರಿಂದ ಎ.ಆರ್.ಶೆಟ್ಲೂರ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರ್ಣವ್ 7–11, 11–5, 11–7, 16–14 ರಿಂದ ಆರ್ಯ ಎ.ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>