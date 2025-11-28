<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಎಸಿ) ತಂಡವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿ.ಷಣ್ಮುಗಂ ರಾಜ್ಯ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಾಟರ್ಪೋಲೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸಿ ತಂಡವು 7–5ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಲೈಫ್ ಈಜು ಅಕಾಡೆಮಿಯು 12–9ರಿಂದ ಬಸವನಗುಡಿ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಎಸಿ) ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸಿ ತಂಡವು 4–3ರಿಂದ ಬಿಎಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಸ್ವಿಮ್ಲೈಫ್ ತಂಡವು 16–3ರಿಂದ ಸೀವರ್ಲ್ಡ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>