ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹೋಬಾರ್ಟ್‌ ಲೆಗ್‌: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಾಯಕ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:48 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sports

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT