ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ಒಮಾನ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಗೋಲುಗಳ ಮಳೆಗರೆದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ದುರ್ಬಲ ಒಮಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 17–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸದೆಬಡಿದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. </p>.<p>ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ ತಂಡವನ್ನು 7–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಭದ್ರತೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆಸರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಒಮಾನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದಿಲ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮನ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ ಮೂರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಜೀತ್ ಯಾದವ್, ಗುರ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಅನ್ಮೋಲ್ ಎಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಶಾರದಾನಂದ ತಿವಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಗೋಲನ್ನು ಪೆನಾ</p>.<p>ಮೇಯರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ 5–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದಿತ್ತು. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹತ್ತು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒಂದಲ್ಲೇ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲುಗೈ ಊಹಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುವ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ ದಿನದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಚಿಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ 7–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಕೆನಡಾ ತಂಡವನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಿತು.</p>