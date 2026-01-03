ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಪ್ರೊ ಕುಸ್ತಿ ಲೀಗ್‌: ದಾಖಲೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದ ಜಪಾನ್‌ನ ಸುಸಾಕಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 16:19 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 16:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
WrestlingWrestler

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT