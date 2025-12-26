<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಕರಾರುವಾಕ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಟ ಶೂಟರ್ ಹರ್ಷಿತಾ, ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಿಖಿತಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ನಿತ್ಯಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಲಕಿಯರು ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ<br>ಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಪದವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭ ಗೊಂಡ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 35-3ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ತಂಡ ವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.</p><p>ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಆಟ<br>ಆರಂಭಿಸಿದ ಆತಿಥೇಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿಖಿತಾ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಲಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಹರ್ಷಿತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಾಸನದ ನಿತ್ಯಾ ಎದುರಾಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಲ್ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. </p><p><strong>ಬಾಲಕಿಯರ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಛ</strong>ತ್ತೀಸಗಢ 34–4<br>ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿರುದ್ಧ, 17–10ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ, ಗೋವಾ 21–6<br>ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿರುದ್ಧ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 33–6ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧ, ಪಂಜಾಬ್ 32–6ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ರಾಜಸ್ತಾನ 22–3ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಕೇರಳ 48–2ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ತಂಡವನ್ನು, ಗುಜರಾತ್ 8–1ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ 31–8<br>ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p><p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ: ಕೇರಳಕ್ಕೆ 34–13ರಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸಗಢ ವಿರುದ್ಧ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ 25–11ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 22–8ರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>