<p><strong>ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ</strong>: ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 1000 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಚೀನಾದ ವಾಂಗ್ ಝಿಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸಿಂಧು ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ ಕಂಡರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಾಂಗ್ 21–16, 21–15ರಿಂದ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಕ್ರಾಸ್ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಸಿಂಧು ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5–2ರಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಪುಟಿದೆದ್ದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾಂಗ್ ಅವರು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಂಧು 11–6ರ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬೇಸರದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.</p>.<p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಿಂಧು ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>