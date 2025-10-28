ಎರಡನೇ ಫಿಡೆ ಚೆಸ್‌ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್‌: ಕನ್ನಡಿಗ ಕಿಶನ್‌ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕನ್ನಡಿಗ ಕಿಶನ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಅಸ್ತಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯಳ್ಳವರಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಫಿಡೆ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪಕದ ಒಲಿದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತಿಂಗಳ 19 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದ ಅವರು ಆರು ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ (4 ಗೆಲುವು, 2 ಡ್ರಾ) ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. </p>.<p>ಈ ಬಾರಿ 34 ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದವು. ರಷ್ಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫಿಡೆ (1) ತಂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಸರ್ಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಷ್ಟೇ ಲಭಿಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರಾದ ಕಿಶನ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>