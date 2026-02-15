ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್: ಹರ್ಮೀತ್‌– ಯಶಸ್ವಿನಿ ರನ್ನರ್ಸ್‌

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಭಾರತದ ಹರ್ಮೀತ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಘೋರ್ಪಡೆ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ಆದರು.</p>.<p>ಈ ಜೋಡಿಯು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0–3ರಿಂದ (9–11, 2–11, 8–11) ರೊಮೇನಿಯಾ ಜೋಡಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಇಯೊನೆಸ್ಕು– ಬರ್ನಡೆಟ್ ಝೋಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಮೀತ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸತ್ಯನ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ್ ಅವರು 0–3ರಿಂದ (6–11, 8–11, 11–13) ಚೆಕಿಯಾದ ಲುಬೊಮೀರ್ ಜ್ಯಾನ್ಚಾರಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>