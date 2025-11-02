ಹೈಲೊ ಓಪನ್‌: ಉನ್ನತಿ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ್ಯ

<p><strong>ಸಾರ್ಬ್ರುಕೆನ್ (ಜರ್ಮನಿ)</strong>: ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಅವರು ಹೈಲೊ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪುತ್ರಿ ಕುಸುಮಾ ವಾರ್ದನಿ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉನ್ನತಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7–21, 13–21ರಿಂದ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಮಣಿದರು. ಉನ್ನತಿ ಅವರು ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವಾರ್ದನಿ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>