ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಅಪ್ಪನಂತೆ ಮಗ: ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನೀಶ್-ದರ್ಶನ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿನೀಶ್‌, ದರ್ಶನ್

ವಿನೀಶ್‌, ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video | ಡೆವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿನಯ್!
Video | ಡೆವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿನಯ್!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಿ ಡೆವಿಲ್: ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟೆಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ದಿ ಡೆವಿಲ್: ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟೆಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ವಿನೀಶ್‌, ದರ್ಶನ್

ವಿನೀಶ್‌, ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ವಿನೀಶ್‌, ದರ್ಶನ್

ವಿನೀಶ್‌, ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

kannada movieDarshanDevil

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT