WTT Youth Contender: ದಿವ್ಯಾಂಶಿ, ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ, ತನಿಷ್ಕಾ ಶುಭಾರಂಭ

<p><strong>ವಡೋದರ:</strong> ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಭೌಮಿಕ್, ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ದಾಸ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ತನಿಷ್ಕಾ ಕಾಲಭೈರವ ಅವರು ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ವಿಶ್ವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ (ಯುಟಿಟಿ) ಯೂತ್ ಕಂಟೆಂಡರ್ನ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಅವರು ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11-4, 11-1, 11-2ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ನೀಝಾ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಭಿಮಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಅವರು ಗುಂಪು 3ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11-6, 11-6, 11-2ರಿಂದ ತಾನಿಯಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ತನಿಷ್ಕಾ (ಗುಂಪು 9) 11–5, 11–3, 11–1ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. </p>.<p>ಜಪಾನಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಿಕು ಮಾತ್ಸುಶಿಮಾ 11-3, 11-4, 11-2ರಿಂದ ಸ್ವರ ಕರ್ಮಾಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11-6, 11-3, 11-8ರಿಂದ ಅನ್ವಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರು. </p>.<p>17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ರಿತ್ವಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ 11-9, 11-5, 11-5ರಿಂದ ಧ್ರುವ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ ವಿರುದ್ಧ; ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 13-11, 11-6, 11-7ರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಕೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ವೇದ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11-9, 11-7, 11-7ರಿಂದ ಆರವ್ ಸಿಂಗ್ವಿ ಎದುರು; ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11-9, 11-8, 9-11, 9-11, 11-6ರಿಂದ ಆರವ್ ರಾಠಿ ಎದುರು; ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12-10, 11-6, 11-7 ನಿತಿನ್ ವೀರರಾಘವನ್ ಎದುರು ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು. </p>