ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್‌ ಸಂಜಯ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್‌ ಸಂಜಯ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (79) ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು. 2012ರ ಲಂಡನ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಗಗನ್ ನಾರಂಗ್, ಅಂಜಲಿ ಭಾರ್ಗವ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದ ಸಂಜಯ್, ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶೂಟರ್‌ಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

‘ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅನೇಕರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್‌ರತ್ನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ‘ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಆರ್‌ಎಐ) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

With heavy heart, conveying the sad news of demise of Dronacharya Awardee Shooting coach and mentor Sri Sanjay Chakraverty Sir in Mumbai a few Hours ago. My heartfelt condolences 🙏🏼we have lost a great soul. @Media_SAI @KirenRijiju @IndiaSports @CMOMaharashtra @RaninderSingh pic.twitter.com/PPzrK9BEvv

— Joydeep Karmakar OLY (@Joydeep709) April 3, 2021