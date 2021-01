ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಭಾರತದ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪಿಡುಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮೂಲಕ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಸಿಂಧು ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಮಿಯಾ ಬ್ಲಿಚ್‌ಫೆಲ್ಟ್ ಎದುರು 21–16, 24–26, 13–21ರಿಂದ ಸೋತರು.

ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿಂಧು ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಿಚ್‌ಫೆಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ 74 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕಾದವು.

ಸಿಂಧು ಅವರ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್–19 ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಾಯಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು 16–21, 10–21ರಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕಾಂತಫೋನ್‌ ವಾಂಗ್‌ಚರೊನ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.

ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫಲ ಲಭಿಸಿತು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರ ಜೋಡಿಯು 21–11, 27–29, 21–16ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಹಫೀಜ್ ಫೈಜಲ್–ಗ್ಲೋರಿಯಾ ವಿದಜಾಜ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.

ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಎನ್‌.ಸಿಕ್ಕಿರೆಡ್ಡಿ ಜೋಡಿಗೆ ಮೊದಲ ತಡೆ ದಾಟಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜೋಡಿಯು 16–21, 7–21ರಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್‌ ಸೋ ಯೊಂಗ್‌–ಕಾಂಗ್ ಹೀ ಯಾಂಗ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.

ಕೋಚ್‌, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಣೆ: ಸೈನಾ ಹಾಗೂ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ದೃಢಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೈನಾ ಟ್ವೀಟ್: ‘ಸೋಮವಾರ ನಾನು ಕೋವಿಡ್–19 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅದರ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಗೊಂದಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಂತೆ ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಐದು ತಾಸುಗಳ ಬಳಿಕ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು‘ ಎಂದು ಸೈನಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

I still didn’t receive the covid test report from yesterday it’s very confusing and today just before the warm up for the match they tell me to got to hospital in bangkok ... saying that I m positive ..according to rules the report should come in 5 hours.. @bwfmedia https://t.co/ETkWiNVHnP

— Saina Nehwal (@NSaina) January 12, 2021