ನೀನು ಸಖತ್‌ ಹಾಟ್‌, ಕಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾ... ಟ್ರಂಪ್‌ ಕರೆದದ್ದು ಯಾರನ್ನ?

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ನೀನು ಸಖತ್‌ ಹಾಟ್‌, ಕಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಫಾಕ್ಸ್‌ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರೂಪಕಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರಂತೆ!

ಹೌದು, ನಿರೂಪಕಿ ಕರ್ಟನಿ ಫ್ರೈಲ್‌ ಅವರೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಟನಿ ಫ್ರೈಲ್‌ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ಟುನೈಟ್‌ ಅಟ್‌ 10: ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಬೂಜ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌‘ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

This is just one tiny story in my book that will hopefully help people get sober. Btw- as I say in the book, my office mate ⁦@RickFolbaum⁩ was right there with me during the call. https://t.co/rSAWEAAY4F

