ಭೋಪಾಲ್‌: ರಜೆ ಬಂತೆಂದರೆ ’ಪಿಕ್‌ನಿಕ್‌, ಪಿಕ್‌ನಿಕ್‌..’ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು, ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದಿನವಾದರೂ ಬಿಡುವು ಸಿಗುವ ಬಯಕೆ ಹೊತ್ತ ಮನೆಯವರು, ಹೀಗೆ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್‌ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್‌ ಬಲು ಪ್ರಿಯ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ 7 ದಿನಗಳ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್‌ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾನ್ಹಾ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜತೆಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಈ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್‌ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತ ವಿರಮಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಜ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್‌ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

#WATCH A 7-day picnic arranged for elephants at Madhya Pradesh's Kanha National Park to let them enjoy family time. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/BDhoUiqv2a

— ANI (@ANI) August 4, 2018