ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ: ಮಹಿಳೆಯ ಸೀಟ್‌ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಪಾನಮತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ

ನವದೆಹಲಿ: ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಸೀಟ್‌ ಮೇಲೆ ಪಾನಮತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 30 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದ ಎಐ 102 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ನಾಗರೀಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಗಳಾದ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಘೋಷ್‌ ಎನ್ನುವವರು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

@sureshpprabhu @SushmaSwaraj @airindiain 30thAug AI102 JFK to Delhi, seat36D. My mother traveling alone had to face extreme shock and trauma when a drunk passenger post dinner service fumbled across to her seat removed his pants and urinated on her seat! Please lookinto urgently

— Indrani Ghosh (@indranidreams) August 31, 2018