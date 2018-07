ಆಂಧ್ರ: ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 55 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 10 ಟ್ರಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 55 ಜನರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹೊರಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಂಶಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. 10 ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 55 ಜನ‌‌‌ರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾರಿಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನು ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಹಲವರು ಲಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

Andhra Pradesh: State Disaster Response Force and fire department team rescue 55 people who were trapped in flood water following release of water from Vamsadhra river Gotta Barrage, in Srikakulam. pic.twitter.com/VfGhpZjvCr — ANI (@ANI) July 16, 2018

ಆದರೆ, ಎಂಟು ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಹಲವು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ ತಿರದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ ನೀರನ್ನು ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ

ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್‌, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ನದಿಗಳು ಮೈದುಂಬಿವೆ. ಮನೆ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ.

Himachal Pradesh: Vehicles were damaged due to landslide on Bagipul-Jao road in Kullu district, early morning today. No injuries reported. pic.twitter.com/cCG89zRLVE — ANI (@ANI) July 16, 2018

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ.

ಛತ್ತೀಸಗಡದ ಪಾತ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು 77 ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

Chhattisgarh: 77 goats were killed in lightning strike in Rajnandagaon's Patpar village, yesterday. pic.twitter.com/G9LDqZviOr — ANI (@ANI) July 16, 2018

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಛಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾರಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಂಮದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

#Uttarakhand: Houses and vehicles damaged in Ghat's Kundi village after cloudburst occurred in Chamoli district's Tharali area, in early morning hours pic.twitter.com/zm6GhenFYU — ANI (@ANI) July 16, 2018

#Uttarakhand: Police and local administration arrive in Ghat's Kundi village, where houses and vehicles were damaged after cloudburst occurred in Chamoli district's Tharali area, early morning today. pic.twitter.com/xUd0eZP8pQ — ANI (@ANI) July 16, 2018

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನವಸಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಸಿ–ಬೋರಾ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಬಹುಬಾಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರಿನ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#Gujarat: Vasi-Bora village in Navsari has got partially submerged in water due to high tide & heavy rain in the area. Locals say, 'this happens every year during the monsoon season. Water enters our houses.' (15.07.18) pic.twitter.com/5725RyFRgf — ANI (@ANI) July 16, 2018

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋದಕ್‌ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಮೈದುಂಬಿದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿ ಪ್ರವಾಹಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.