ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹ 29 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ವಶ

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ₹29.4ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೊಂಬೋ ದಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಿ 681 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಎರಡು ಗಟ್ಟಿಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಕೂಡಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu: 681 grams of gold valued at Rs 29.4 lakhs has been recovered from the rectum of two passengers on their arrival at Chennai airport from Colombo and Dubai, earlier today. The gold has been seized under the Customs Act. pic.twitter.com/Yw5fTA5U2p