‘ಮುಂಬೈ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಲು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ’

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈ ಮೇಲಿನ 26/11ರ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆಯುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಾಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧನೋವಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಉಗ್ರರ ಅಡಗುದಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ವಾಯುಪಡೆಯು ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು,’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

