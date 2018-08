₹ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: 70ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡದ್ದನ್ನು ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ–ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮಾಡದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಎಎಪಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

’ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೋದಿಜಿ ಕೊನೆಗೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Modiji finally managed to do something that we couldn't do in 70 years. pic.twitter.com/jCFH79YrCQ

‘ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು ರೂಪಾಯಿ ಏಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನಾಯಕನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ-ಕೇಳಿ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The Indian #Rupee just gave the Supreme Leader, a vote of NO confidence, crashing to a historic low. Listen to the Supreme Leader's master class on economics in this video, where he explains why the Rupee is tanking. pic.twitter.com/E8O5u9kb23

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 14, 2018