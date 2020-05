ನವದೆಹಲಿ: ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸುಲಭವಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡಾ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‌‌ನಿಂದಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19 ರೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Lockdown extensions aren’t just economically disastrous, as I had tweeted earlier, but also create another medical crisis. This article highlights the dangerous psychological effects of lockdowns & the huge risk of neglecting non-covid patients. (1/2) https://t.co/XAks2nxbdH

— anand mahindra (@anandmahindra) May 25, 2020