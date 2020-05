ಔರಂಗಬಾದ್‌| ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು; 17 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಬಾದ್‌ನ ನಗರದ ರೈಲು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ಹರಿದು 17 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

16 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ 17 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 16 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೋಕ್ಷಿದಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#UPDATE 14 people have died in the accident and 5 injured. The injured have been shifted to Aurangabad civil hospital: Chief Public Relations Officer (CPRO) of South Central Railway (SCR) #Maharashtra More details awaited. https://t.co/VwXjLmWPM4 — ANI (@ANI) May 8, 2020

A freight train ran over 15 migrant labourers between Jalna and Aurangabad of Nanded Divison of South Central Railway (SCR): Railway official #Maharashtra https://t.co/0sxdrbhCJs pic.twitter.com/aCF3mXVEI6 — ANI (@ANI) May 8, 2020

An accident happened near Karmad, Aurangabad when an empty rake of goods wagon ran over some people. RPF and local police are reaching spot to asses the situation. More details awaited: Chief Public Relations Officer (CPRO) of South Central Railway (SCR) #Maharashtra pic.twitter.com/uAqWn1HsQI — ANI (@ANI) May 8, 2020

ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಲ್ನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿರುವ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಭುಸ್ವಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜತೆಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೋಕ್ಷಿದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈಲು ಹಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಲೋಕೊಪೈಲೆಟ್‌ಗಳು ರೈಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದನ್‌ಪುರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಡ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಪರ್ಭನಿ ಮನ್ಮಾದ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಔರಂಗಬಾದ್ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪೀಯುಷ್ ಗೋಯಲ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Deeply saddened to learn about the loss of lives in a train mishap in Aurangabad, Maharashtra . My heartfelt condolences to bereaved families. — Vice President of India (@VPSecretariat) May 8, 2020

